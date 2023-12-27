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Всеукраїнське об'єднання тренерів визнало найкращого тренера УПЛ 2023 року

Юрій Вернидуб.

Всеукраїнське об'єднання тренерів визнало найкращого тренера УПЛ 2023 року
Юрій Вернидуб
Фото: dynamo.kiev.ua

Головного тренера "Кривбасу" Юрія Вернидуба визнали найкращим наставником Української Прем'єр-ліги 2023 року за підсумками оцінювання Всеукраїнського об'єднання тренерів з футболу, повідомляється на офіційному сайті організації.

Переможця номінації обирали за 5 критеріями: номінальний результат команди, труднощі в побудові та управлінні підопічними, майстерність у роботі з кадрами, тренерська майстерність і накопичувальний критерій.

Середній бал Вернидуба склав 4.4 і він на 0,4 бали випередив Юрія Калитвинцева з "Полісся", Ігоря Йовічевича ("Шахтар"), Юрія Максимова("Дніпро-1") і Руслана Ротаня ("Олександрія").

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Зазначимо, що "Кривбас" вперше в історії пішов на зимову перерву лідером чемпіонату.

Нагадаємо, минулого року переможцем став Олександр Кучер, який очолював "Дніпро-1".

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