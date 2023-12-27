Голова Федерації настільного тенісу зник з України як волонтер, - ЗМІ

Олександр Зац виїхав із країни і не повернувся.

Президент Федерації настільного тенісу України (ФНТУ) Олександр Зац отримав дозвіл на виїзд за межі України як волонтер. У цьому статусі він покинув країну ще влітку минулого року і досі не повернувся, інформує sport.ua.

Повідомляється, що чиновник виїхав з України в напрямку Угорщини. З моменту виїзду Зац у зворотному напрямку кордон не перетинав.

Джерело стверджує, що звернення з проханням надати Зацу дозвіл на перетин кордону до Херсонської обласної військової адміністрації надсилала львівська громадська організація "Українська націонал-патріотична молодь".

Її голова Петро Рапіта поінформував, що Зац справді виїжджав за їхнім зверненням. Утім, Рапіта стверджує, що голова ФНТУ повертався і привозив тактичні речі для військових.