Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
На Волині бандити “вибивали” гроші з пораненого військового, – СБУ
На Волині бандити “вибивали” гроші з пораненого військового, – СБУ
Знаю, як йому зі мною незручно
Знаю, як йому зі мною незручно
"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
ППО України і чорні дні російських ПКС
ППО України і чорні дні російських ПКС
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
Звільнення після 36 місяців служби, електронні повістки й облік чоловіків за кордоном. Які зміни розгляне Рада?
Звільнення після 36 місяців служби, електронні повістки й облік чоловіків за кордоном. Які зміни розгляне Рада?
10 січня ВР розгляне нові правила щодо мобілізації та військової служби: зменшення призовного віку та військовий облік для усіх
10 січня ВР розгляне нові правила щодо мобілізації та військової служби: зменшення призовного віку та військовий облік для усіх
Кабмін вніс до парламенту законопроєкт про мобілізацію (оновлено)
Кабмін вніс до парламенту законопроєкт про мобілізацію (оновлено)
ГоловнаСпорт

Голова Федерації настільного тенісу зник з України як волонтер, - ЗМІ

Олександр Зац виїхав із країни і не повернувся.

Голова Федерації настільного тенісу зник з України як волонтер, - ЗМІ
Олександр Зац
Фото: Facebook

Президент Федерації настільного тенісу України (ФНТУ) Олександр Зац отримав дозвіл на виїзд за межі України як волонтер. У цьому статусі він покинув країну ще влітку минулого року і досі не повернувся, інформує sport.ua.

Повідомляється, що чиновник виїхав з України в напрямку Угорщини. З моменту виїзду Зац у зворотному напрямку кордон не перетинав.

Джерело стверджує, що звернення з проханням надати Зацу дозвіл на перетин кордону до Херсонської обласної військової адміністрації надсилала львівська громадська організація "Українська націонал-патріотична молодь".

Підписуйтесь на наш Google News

Її голова Петро Рапіта поінформував, що Зац справді виїжджав за їхнім зверненням. Утім, Рапіта стверджує, що голова ФНТУ повертався і привозив тактичні речі для військових.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies