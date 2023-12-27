Лунін може вже взимку перебратися до "Челсі"

"Реал" почав робити трансферні кроки, націлившись на наступний сезон, повідомляє diariogol.com.

Однією з позицій, в якій, можливо, відбудуться зміни, є воротарська, де Кепа Аррісабалага, взятий в оренду до кінця сезону у "Челсі", повернеться до Англії, а бельгієць Тібо Куртуа, як очікується, повністю відновиться після серйозної травми.

На даний момент Андрій Лунін переконав головного тренера "бланкос" Карло Анчелотті, що він є надійним воротарем, але реальність така, що президент "Реала" Флорентіно Перес віддає перевагу іншому профілю на голкіперське амплуа, щоб стати заміною бельгійцю в майбутньому. Скориставшись добрими стосунками між мадридцями та "Челсі", клуби пропонують обмін, який подобається обом.

"Королівський клуб" звернув увагу на іспанського воротаря лондонців Роберта Санчеса і розглядає можливість його придбання вже цієї зими. "Вершкові" готові запропонувати "Челсі" обмін на Луніна, який міг би стати головним воротарем у Лондоні.

Цього сезону Лунін провів 9 матчів за "Реал", пропустивши 5 голів. У 4 із цих поєдинків в українця вдалося зберегти свої ворота "сухими".