"Црвена Звезда" анонсувала товариський матч з "Зенітом"

Сербська "Црвена Звезда" у своїх соціальних мережах анонсувала проведення навесні наступного року товариського матчу проти санкт-петербургського "Зеніта", повідомляє sport.ua.

Повідомляється, що матч відбудеться у Белграді на стадіоні "Райко Мітіч" 23 березня 2024 року.

Цей поєдинок стане другим за останній час, який зіграють між собою ці дві команди. Влітку цього року вони зустрічалися на товариськом турнірі у Санкт-Петербурзі.

Нагадаємо, УЄФА усунув російську національну команду та всі клуби з цієї країни від участі в офіційних турнірах, що проводяться під егідою організації.