Жіноча збірна України увійшла до числа претендентів на Futsal Awards

Жіноча збірна України з футзалу увійшла до числа претендентів на нагороду Futsal Awards-2022 від інтернет-видання FutsalPlanet у категорії "Найкраща жіноча збірна світу", повідомляє sport.ua.

2022-го року жіноча збірна України вперше в історії українського футзалу стала бронзовими призерами чемпіонату Європи в португальському Гондомарі. Нинішнього року українки покращили своє досягнення і вперше в історії стали віцечемпіонками Європи.

На перемогу у цій категорії також претендують збірні Іспанії, Португалії, Бразилії, Угорщини, Парагваю, Ірану, Іраку, Італії та Таїланду.

Зазначимо, що у категорії "Найкраща жінка-воротар світу" на Futsal Awards-2022 претендує українка Вікторія Кислова.

Відзначимо, що Futsal Awards у футзалі є аналогом "Золотого м'яча" у великому футболі. Також відзначимо, що торік нагорода Futsal Awards не вручалась, тому її вручення за 2022 рік відбудеться зараз, а за 2023-й – дещо пізніше.