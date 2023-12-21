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Україна обіграла Польщу і вийшла в основну частину ЧС-2024 з футзалу

Українці взяли реванш.

Україна обіграла Польщу і вийшла в основну частину ЧС-2024 з футзалу
Фото: УАФ

В останньому, 6-у турі групи В кваліфікації чемпіонату світу з футзалу збірна України зустрічалася з командою Польщі та здобула перемогу – 5:3.

Набравши 13 очок, наша команда посіла перше місце і гарантувала свою участь у фінальному турнірі.

Для України ЧС-2024 стане першим за вісім останніх років.

Додамо, що у першому колі українці зазнали поразки від Польщі - 2:3.

На 1 очко відстали поляки. Зазначимо, що чотири найкращі володарі других місць вийдуть до плей-оф елітного раунду, який пройде в квітні наступного року. 

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Сам чемпіонат світу відбудеться в Узбекістані в вересні-жовтні 2024 року.

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