Директор з маркетингу та розвитку житомирського "Полісся" Олександр Денисов оприлюднив у своєму Instagram-акаунті можливий дизайн стадіону, який клуб планує побудувати у Житомирі.

Також футбольний функціонер показав фото персня, який за підсумками сезону 2023/24 отримає найкращий гравець команди за версією президента клубу Геннадія Буткевича. Такі каблучки вже є у головного тренера житомирян Юрія Калітвінцева та центрального нападника Пилипа Будківського, якого Буткевич вважає найкращим футболістом минулого сезону, повідомляє sport.ua. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Олександр Денисов (@alexander_denysov_) Підписуйтесь на наш Tелеграм канал