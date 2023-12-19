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В клубі УПЛ оприлюднили проєкт нового стадіону

Директор з маркетингу "Полісся" поділився унікальними кадрами.

В клубі УПЛ оприлюднили проєкт нового стадіону
Фото: Instagram

Директор з маркетингу та розвитку житомирського "Полісся" Олександр Денисов оприлюднив у своєму Instagram-акаунті можливий дизайн стадіону, який клуб планує побудувати у Житомирі.

Також футбольний функціонер показав фото персня, який за підсумками сезону 2023/24 отримає найкращий гравець команди за версією президента клубу Геннадія Буткевича. Такі каблучки вже є у головного тренера житомирян Юрія Калітвінцева та центрального нападника Пилипа Будківського, якого Буткевич вважає найкращим футболістом минулого сезону, повідомляє sport.ua.

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