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ФТУ передала управління жіночою тенісною збірною Фонду Світоліної

Участь національної команди у Кубку Біллі Джин Кінг здійснюватиметься під патронатом цього фонду.

ФТУ передала управління жіночою тенісною збірною Фонду Світоліної
Еліна Світоліна
Фото: btu.org.ua

Федерація тенісу України (ФТУ) оголосила про передачу управління жіночою тенісною збірною України в Кубку Біллі Джин Кінг до Фонду Еліни Світоліної на наступні чотири роки (2024-2027).

"Цей історичний крок підкреслює бажання ФТУ об'єднати зусилля з Фондом Еліни Світоліної задля забезпечення збалансованого підходу до розвитку жіночого тенісу в Україні.

Еліна Світоліна, найуспішніша українська тенісистка, братиме активну участь у формуванні стратегії та підготовці збірної до високих стандартів змагань", – сказано у повідомленні пресслужби ФТУ.

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Президент ФТУ Сергій Лагур висловив упевненість в успішній співпраці та висловив Світоліній подяку за відданість розвитку українського тенісу.

"Передача управління збірною є кроком вперед до нашої мети – розвитку та популяризації українського тенісу. Сподіваємося, таке співробітництво принесе покращення результатів нашої збірної", – зазначив Лагур.

У свою чергу, Світоліна подякувала за довіру та підкреслила, що жіночий теніс в Україні дійсно має великі перспективи.

"Сьогодні шість українських спортсменок входять до числа 100 найуспішніших тенісисток світу (насправді - лише чотири українки входять, на даний час, до топ-100, - прим. LB.ua). І під управлінням фахової команди Фонду національна збірна здатна продемонструвати високий результат у Кубку Біллі Джин Кінг – жіночому командному чемпіонаті світу з тенісу. У нас є всі шанси на те, щоб привезти кубок світу в Україну", – підкреслила перша ракетка України.

Нагадаємо, Фонд Еліни Світоліної – це благодійна організація, яка від 2019 року наполегливо працює, щоб виявляти та підтримувати молоді таланти й створювати для них належні умови заради майбутнього українського тенісу.

Раніше збірна України обіграла Нідерланди в раунді Плей-оф Кубка Біллі Джін Кінг і наступного року змагатиметься за право зіграти у фінальній частині турніру проти команди Румунії.

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