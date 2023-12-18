Чоловіча збірна України з голболу стала чемпіонами Європи

Також наша команда отримала ліцензію на Параолімпіаду-2024 в Парижі.

Чоловіча збірна України з голболу (спортсмени з порушеннями зору) у складі Василя Олійника, Антона Стрельчика, Федіра Сидоренка, Олександра Топоркова, Євгена Циганенка та Родіона Жигаліна завоювала "золото" чемпіонату Європи, який відбувся в чорногорському місті Подгорица.

У фінальному поєдинку наша команда розгромила діючих, на той час, чемпіонів континенту - збірну Литви - 8:3 (3:1).

Фото: НКСІУ