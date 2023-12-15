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Україна зберегла позиції у рейтингу УЄФА

Завершився груповий етап єврокубків.

Україна зберегла позиції у рейтингу УЄФА
Фото: EPA/UPG

Шостий тур групового етапу єврокубківпоразка "Шахтаря" від "Порту" (3:5) та перемога "Зорі" над "Брейдабліком" (4:0) – не вплинув на позиції України у рейтингу УЄФА, повідомляє sportarena.com.

За підсумками чергового евоокубкового тижня наша країна залишилася на 18-му місці. Україна випередила Сербію, клуби якої припинили виступи в Європі цього сезону, але пропустила вперед Грецію.

А сам єврокубковий тиждень приніс Україні 0.4 бали. Два очки, які "Зоря" заробила за перемогу над "Брейдабліком", ділимо на п’ять клубів, які стартували від України в єврокубках цього сезону.

Таким чином у єврокубках на п’ятьох наші клуби заробили 3.9 бали. Два бали приніс Україні "Шахтар": 0,8 бала – за пряме потрапляння до групи Ліги чемпіонів, 1,2 – за виграші у "Антверпена" (двічі) та "Барселони". 1,2 бали принесла "Зоря" – перемога над "Славією" у кваліфікації, нічия з "Гентом" та дві перемоги над "Брейдабліком" на основній стадії. 0,3 бали отримав "Дніпро" за нічиї з "Панатінаїкосом", "Славією" та "Спартаком". По 0,2 бали – "Динамо" та "Ворскла" – за виграші у "Аріса" та "Діли" відповідно.

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На 0,2 бали скоротилися й відставання України від 15-го місця, яке зараз займає Норвегія.

Зазначимо, що за підсумками групового раунду лише дві країни – Італія та Франція – зберегли повне представництво. Звертає увагу прогрес Чехії, яка піднялася на 11-те місце, а також повернення до Топ-5 Франції. 

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