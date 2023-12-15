Чотири українки фінішували у топ-30 спринту етапу біатлонного Кубка світу у Швейцарії

У швейцарському Ленцерхайді жіночим спринтом стартував третій етап Кубка світу-2023/24 з біатлону.
Перемогу у гонці з двома вогневими рубежами святкувала француженка Жустін Бреза-Буше.
Другий час показала норвежка Інґрід-Ландмарк Тандреволд, "бронза" – в італійки Лізи Віттоцці.
Українські стріляючі лижниці виглядали у гонці гідно.
Анастасія Меркушина показала 16 результат. Слідом за нею фінішувала Ірина Петренко.
Юлія Джима була 24-та, а Христина Дмитренко – 27-ма.
Кубок світу. Ленцерхайд. Спринт.
- Жустін Бреза-Буше (0+0) 22:13,0
- Інґрід-Ландмарк Тандреволд (0+0) +12,2
- Ліза Віттоцці (0+0) +17,2.
...
- 16. Анастасія Меркушина (0+0) +1:42,6
- 17. Ірина Петренко (0+1) +1:43,2
- 24. Юлія Джима (1+0) +2:04,2
- 27. Христина Дмитренко (0+0) +2:07,3.