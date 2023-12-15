Чотири українки фінішували у топ-30 спринту етапу біатлонного Кубка світу у Швейцарії

Причому дві українки – у топ-20.

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У швейцарському Ленцерхайді жіночим спринтом стартував третій етап Кубка світу-2023/24 з біатлону.

Перемогу у гонці з двома вогневими рубежами святкувала француженка Жустін Бреза-Буше.

Другий час показала норвежка Інґрід-Ландмарк Тандреволд, "бронза" – в італійки Лізи Віттоцці.

Українські стріляючі лижниці виглядали у гонці гідно.

Анастасія Меркушина показала 16 результат. Слідом за нею фінішувала Ірина Петренко.

Юлія Джима була 24-та, а Христина Дмитренко – 27-ма.

Кубок світу. Ленцерхайд. Спринт.

Жустін Бреза-Буше (0+0) 22:13,0 Інґрід-Ландмарк Тандреволд (0+0) +12,2 Ліза Віттоцці (0+0) +17,2.

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