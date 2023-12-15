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Чотири українки фінішували у топ-30 спринту етапу біатлонного Кубка світу у Швейцарії

Причому дві українки – у топ-20.

Чотири українки фінішували у топ-30 спринту етапу біатлонного Кубка світу у Швейцарії
Фото: EPA/UPG

У швейцарському Ленцерхайді жіночим спринтом стартував третій етап Кубка світу-2023/24 з біатлону.

Перемогу у гонці з двома вогневими рубежами святкувала француженка Жустін Бреза-Буше.

Другий час показала норвежка Інґрід-Ландмарк Тандреволд, "бронза" – в італійки Лізи Віттоцці.

Українські стріляючі лижниці виглядали у гонці гідно.

Анастасія Меркушина показала 16 результат. Слідом за нею фінішувала Ірина Петренко.

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Юлія Джима була 24-та, а Христина Дмитренко – 27-ма.

Кубок світу. Ленцерхайд. Спринт. 

  1. Жустін Бреза-Буше (0+0) 22:13,0
  2. Інґрід-Ландмарк Тандреволд (0+0) +12,2
  3. Ліза Віттоцці (0+0) +17,2.

...

  • 16. Анастасія Меркушина (0+0) +1:42,6
  • 17. Ірина Петренко (0+1) +1:43,2
  • 24. Юлія Джима (1+0) +2:04,2
  • 27. Христина Дмитренко (0+0) +2:07,3.
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