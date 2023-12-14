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УЄФА оштрафував УАФ за расистську поведінку вболівальників на матчі проти Італії

Що саме стало причиною штрафу, не повідомляють.

УЄФА оштрафував УАФ за расистську поведінку вболівальників на матчі проти Італії
Збірна України
Фото: УАФ

УЄФА ухвалила рішення оштрафувати збірну України, повідомляє isport.ua.

Таке рішення стало результатом звинувачень на адресу українських уболівальників. Заявляється, що вони дозволили собі расистську поведінку під час відбірного матчу Євро-2024 Україна - Італія.

За це УЄФА вирішила оштрафувати УАФ на 20 тисяч євро. Крім того, на наступному домашньому матчі збірної України під егідою УЄФА має бути заблокований один із секторів мінімум на 5 тисяч місць.

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УАФ зобов'язана буде заздалегідь сповістити УЄФА, який із секторів буде недоступний.

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