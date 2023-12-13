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Аутсайдер УПЛ змінив головного тренера

На чолі "Вереса" Лавриненка змінив Шандрук.

Аутсайдер УПЛ змінив головного тренера
Олег Шандрук
Фото: ФК "Верес"

Напередодні клуб УПЛ "Верес" припинив співпрацю із головним тренером Сергієм Лавриненком, повідомляє пресслужба Народного клубу.

Лавриненку подякували за час, проведений у клубі, і побажали успіхів надалі.

У той же день було оголошено ім’я нового керманича команди. Ним став 40-річний Олег Шандрук, який уже очолював команду у 2018 році, коли клуб грав у Другій лізі, а з 2021 року тренував команду до 19 років.

До тренерського штабу увійшли Юрій Кособуцький, Олег Герасим'юк і Роман Гандзин.

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На зимову перерву в УПЛ "червоно-чорні" пішли, посідаючи передостаннє, 15 місце, набравши 12 очок.

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