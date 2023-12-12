Олімпійський чемпіон з баскетболу відмовиться від Ігор-2024, якщо туди допустять росіян

Олімпійський чемпіон Токіо-2020 з баскетболу 3х3 у складі збірної Латвії Науріс Мієзіс відкрито висловив своє обурення рішенням МОК про допуск спортсменів із РФ та РБ в нейтральному статусі на Ігри-2024 у Парижі.

Мієзіс навіть погрожує відмовитися від участі на майбутній Олімпіаді, якщо це рішення не буде переглянуте.

"Моя позиція полягає у тому, що я абсолютно не підтримую це. Якщо це буде остаточне рішення, то я точно стану тим спортсменом, який не братиме участі в Олімпійських іграх.

Мені не подобається, коли спортсменів залучають у такі політичні справи, але цього разу ми маємо щось сказати, і ми можемо якось допомогти. Рішення МОК, на мою думку, неправильне, і ми, як спортсмени, можемо зробити щось краще", – цетує Мієзіса Basket News.