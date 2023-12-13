Українку номіновано на премію "Серце Кубка Біллі Джин Кінг"

Друга ракетка України Ангеліна Калініна (WTA, 27) увійшла до номінанток на премію "Серце Кубка Біллі Джин Кінг", повідомляється на офіційному сайті турніру.

Цією нагородою у найбільшому міжнародному командному змаганні у жіночому тенісі удостоюються гравці, які гідно представили свою країну, виявили виняткові індивідуальні якості на корті та продемонстрували видатну відданість команді під час турніру.

Окрім українки на нагороду претендують: Лейла Фернандес (Канада), Жасмін Паоліні (Італія), Сторм Хантер (Австралія), Барбора Крейчикова (Чехія), Вікторія Грунчакова (Словаччина), Фернанда Контрерас (Мексика) та Кеті Бултер (Велика Британія).