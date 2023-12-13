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Українку номіновано на премію "Серце Кубка Біллі Джин Кінг"

Калініна – одна із претенденток на індивідуальну нагороду.

Українку номіновано на премію "Серце Кубка Біллі Джин Кінг"
Ангеліна Калініна
Фото: EPA/UPG

Друга ракетка України Ангеліна Калініна (WTA, 27) увійшла до номінанток на премію "Серце Кубка Біллі Джин Кінг", повідомляється на офіційному сайті турніру.

Цією нагородою у найбільшому міжнародному командному змаганні у жіночому тенісі удостоюються гравці, які гідно представили свою країну, виявили виняткові індивідуальні якості на корті та продемонстрували видатну відданість команді під час турніру.

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Окрім українки на нагороду претендують: Лейла Фернандес (Канада), Жасмін Паоліні (Італія), Сторм Хантер (Австралія), Барбора Крейчикова (Чехія), Вікторія Грунчакова (Словаччина), Фернанда Контрерас (Мексика) та Кеті Бултер (Велика Британія).

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