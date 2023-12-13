Іванов виграв етап Кубка світу з шашок-100 у Польщі

У передмісті Варшави Юлінеку пройшов черговий етап Кубка світу з шашок-100, на якому золоту медаль виборов українець Артем Іванов.

Іванов пройшов турнір без поразок - 4 перемоги у 9-ти партіях, набравши 13 очок із 18 можливих.

Таку ж кількість очок набрав багаторазовий чемпіон світу Александр Шварцман із Ізраїлю, який посів друге місце. Бронзову медаль отримав Мартін ван Айзендорн із Нідерландів (12 очок).

По 11 очок набрали співвітчизники Іванова Денис Шкатула (8-ме місце) та Богдан Панченков (11-те місце).

Відомий український шахіст Василь Іванчук у турнірі з суміжного для себе виду спорту набрав 8 очок і посів 37-те місце.

Нагадаємо, у грудні Іванов посів третє місце на чемпіонаті світу з міжнародних шашок у рапід.