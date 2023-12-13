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Іванов виграв етап Кубка світу з шашок-100 у Польщі

Українець у грудні збирає нагороди.

Іванов виграв етап Кубка світу з шашок-100 у Польщі
Артем Іванов
Фото: Youtube

У передмісті Варшави Юлінеку пройшов черговий етап Кубка світу з шашок-100, на якому золоту медаль виборов українець Артем Іванов.

Іванов пройшов турнір без поразок - 4 перемоги у 9-ти партіях, набравши 13 очок із 18 можливих.

Таку ж кількість очок набрав багаторазовий чемпіон світу Александр Шварцман із Ізраїлю, який посів друге місце. Бронзову медаль отримав Мартін ван Айзендорн із Нідерландів (12 очок).

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По 11 очок набрали співвітчизники Іванова Денис Шкатула (8-ме місце) та Богдан Панченков (11-те місце).

Відомий український шахіст Василь Іванчук у турнірі з суміжного для себе виду спорту набрав 8 очок і посів 37-те місце.

Нагадаємо, у грудні Іванов посів третє місце на чемпіонаті світу з міжнародних шашок у рапід.

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