УПЛ не домовилася про висунення свого кандидата у президенти УАФ

Українська Прем'єр-Ліга (УПЛ), як один із колективних членів Української асоціації футболу (УАФ), нікого не висунула кандидатом у президенти на виборах УАФ, повідомляє sport.ua.

Клуби не зуміли досягти угоди щодо Андрія Шевченка (або іншого кандидата), тому УПЛ свого претендента не висувала.

Однак і без УПЛ Шевченко, який офіційно підтвердив свою участь, набрав достатньо голосів колективних членів для впевненого висування.

Вибори мають відбутися 25 січня, Шевченко вважається фаворитом. Про конкурентів інформації поки що немає.