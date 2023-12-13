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УПЛ не домовилася про висунення свого кандидата у президенти УАФ

Клуби не зуміли досягти угоди.

УПЛ не домовилася про висунення свого кандидата у президенти УАФ

Українська Прем'єр-Ліга (УПЛ), як один із колективних членів Української асоціації футболу (УАФ), нікого не висунула кандидатом у президенти на виборах УАФ, повідомляє sport.ua.

Клуби не зуміли досягти угоди щодо Андрія Шевченка (або іншого кандидата), тому УПЛ свого претендента не висувала.

Однак і без УПЛ Шевченко, який офіційно підтвердив свою участь, набрав достатньо голосів колективних членів для впевненого висування.

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Вибори мають відбутися 25 січня, Шевченко вважається фаворитом. Про конкурентів інформації поки що немає.

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