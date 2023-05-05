Хавбек "Металіста" став наймолодшим гравцем в історії УПЛ

У рамках матчу чемпіонату України між "Дніпром-1" і "Металістом" (5:0) на поле на 64 хвилині у складі гостей з'явився Кирило Дігтярь.

Таким чином, Дігтяр дебютував за харківську команду і став наймолодшим гравцем в історії УПЛ. Кирило зіграв у 15 років 159 днів і на 62 дні побив рекорд Юрія Феніна ("Таврія"), який було встановлено ще 4 листопада 1992 року, повідомляє пресслужба УПЛ. Підписуйтесь на наш Youtube канал Нагадаємо, що наймолодшим футболістом сезону-2022/23 в УПЛ до цього матчу також був представник "Металіста" — Данило Кайдалов. Він дебютував в еліті ЧУ у 16 років 296 днів.