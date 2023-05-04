"Мотор" став чемпіоном України.

Запорізький "Мотор" завоював золоті медалі чемпіонату України з гандболу в сезоні-2022/23, повідомляє xsport.ua.

Флагман українського гандболу виграв обидва своїх матчу фінального туру Суперліги, що проходить в Ужгороді з 2 по 4 травня, і став недосяжним для конкурентів.

Фото: sport.ua "Мотор"

Після розгрому над "Донбасом" (41:21), підопічні Гинтараса Савукінаса обіграли "Одесу" (38:24), подолавши таким чином останню перешкоду на шляху до чемпіонства.

Набравши 4 очка з 4 можливих "Мотор", став недосяжним для конкурентів незалежно від результату останнього дня чемпіонату, в якому в групі "А" між собою зіграють "Донбас" та "Одеса".

"Мотор" залишається незмінним чемпіоном України з моменту свого першого тріумфу – в сезоні 2012/2013. Титул в цьому сезоні став 11-м для запорожців. "Мотор" є другим в списку команд з найбільшою кількістю чемпіонств в українській першості, поступаючись тільки своїм землякам із ZTR, який вигравав внутрешнє "золото" 14 разів, але при цьому вже припинив своє існування.