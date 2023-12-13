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Міністерство молоді та спорту України розробило заходи безпеки щодо допуску вболівальників на трибуни

Вболівальники зможуть бути присутніми на спортивних заходах в Україні.

Міністерство молоді та спорту України розробило заходи безпеки щодо допуску вболівальників на трибуни
Фото: EFE/EPA

Міністерство молоді та спорту України розробило заходи безпеки щодо допуску вболівальників на трибуни під час спортивних заходів, повідомляє sportarena.com.

План виконано спільно із Міністерством внутрішніх справ. Також буде створено робочі групи, учасниками якої стануть представники ДСНС, Нацполіції, регіональних ОВА, а також керівники спортивних федерацій та спортивних майданчиків.

Завданням робочої групи є перевірка місця змагань, оцінка можливої кількості глядачів, які будуть допущені на трибуни, доступність укриттів та захисних споруд, розробка плану евакуації та контроль виконання заходів безпеки.

“Жодна телетрансляція не замінить емоції стадіону, але нашим пріоритетом була і буде безпека глядачів. Ми дуже відповідально підійшли до розробки заходів спільно із безпековими структурами.

Ми маємо повернути вир емоцій на стадіони так само як свого часу повернули глядачів у кінотеатри та на концерти”, – заявив в.о. міністра Мінмолодьспорту Матвій Бідний.

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Нагадаємо, у листопаді президент Федерації баскетболу України (ФБУ) Михайло Бродський звернувся з відкритим листом до Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, у якому попросив сприяння з поверненням глядачів на трибуни.

У лютому з аналогічним проханням до Мінмолодьспорту зверталася Федерація хокею України.

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