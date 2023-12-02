Уряд розглядає повернення вболівальників на стадіони

Це допоможе стадіонам та клубам знову бути фінансово спроможними.

Камін доручив 1 грудня розробити порядок допуску глядачів на трибуни. Повернення вболівальників на допоможе стадіонам та клубам знову бути фінансово спроможними, — пише Мінспорту.

Розробкою порядку допуску вболівальників займатимуться Мінмолодьспорту, МВС та безпекові органи.

Після погодження усіх деталей для впровадження цього рішення, Міністерство окремо оголосить, коли глядачі зможуть повернутись на трибуни.

Глава Мінмолодьспорту підкреслив, що допущення глядачів на трибуни допоможе розвивати спортивну галузь, покращить фінансовий стан спортивних організацій та зарядить уболівальників емоціями, які можна отримати лише на стадіоні.

«Повернення уболівальників допоможе стадіонам та клубам знову бути фінансово спроможними, та й жодна телетрансляція повністю не замінює емоції стадіону. Але першочергове питання для нас — безпека глядачів та спортсменів», — зауважує Матвій Бідний.

Нагадаємо, минулого місяця Єрмак під час виступу в Інституті Хадсона повідомив, що до кінця війни в Україні можуть відкрити один із цивільних аеропортів. Польща заявила, що готова допомогти нашій державі у повоєнній відбудові аеропортів.