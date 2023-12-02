Колишній головнокомандувач ЗСУ Муженко вважає, що Україні треба перейти в оборону і повністю переформатувати фронт
Колишній головнокомандувач ЗСУ Муженко вважає, що Україні треба перейти в оборону і повністю переформатувати фронт
На війні загинув ексфутболіст Роман Годований
На війні загинув ексфутболіст Роман Годований
На Львівщині створюють зенітний комплекс, який позиціонують аналогом німецького Gepard, – Козицький
На Львівщині створюють зенітний комплекс, який позиціонують аналогом німецького Gepard, – Козицький
​Данінг, Крюгер і план замислу
​Данінг, Крюгер і план замислу
​Шмигаль: Українські пенсіонери отримають щомісячну доплату до пенсії залежно від віку
​Шмигаль: Українські пенсіонери отримають щомісячну доплату до пенсії залежно від віку
Прикордонники не пропустили Порошенка в закордонне відрядження (доповнено)
Прикордонники не пропустили Порошенка в закордонне відрядження (доповнено)
Корнієнко назвав причину скасування відрядження Порошенка
Корнієнко назвав причину скасування відрядження Порошенка
Чи справді Захід зменшує рівень допомоги, щоб змусити нас до переговорів?
Чи справді Захід зменшує рівень допомоги, щоб змусити нас до переговорів?
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
ГоловнаСпорт

Уряд розглядає повернення вболівальників на стадіони

Це допоможе стадіонам та клубам знову бути фінансово спроможними.

Уряд розглядає повернення вболівальників на стадіони
Фото: EFE/EPA

Камін доручив 1 грудня розробити порядок допуску глядачів на трибуни. Повернення вболівальників на допоможе стадіонам та клубам знову бути фінансово спроможними, — пише Мінспорту.

Розробкою порядку допуску вболівальників займатимуться Мінмолодьспорту, МВС та безпекові органи.

Після погодження усіх деталей для впровадження цього рішення, Міністерство окремо оголосить, коли глядачі зможуть повернутись на трибуни.

Глава Мінмолодьспорту підкреслив, що допущення глядачів на трибуни допоможе розвивати спортивну галузь, покращить фінансовий стан спортивних організацій та зарядить уболівальників емоціями, які можна отримати лише на стадіоні.

«Повернення уболівальників допоможе стадіонам та клубам знову бути фінансово спроможними, та й жодна телетрансляція повністю не замінює емоції стадіону. Але першочергове питання для нас — безпека глядачів та спортсменів», — зауважує Матвій Бідний.

Нагадаємо, минулого місяця Єрмак під час виступу в Інституті Хадсона повідомив, що до кінця війни в Україні можуть відкрити один із цивільних аеропортів. Польща заявила, що готова допомогти нашій державі у повоєнній відбудові аеропортів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies