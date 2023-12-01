Головний тренер чоловічої збірної України з біатлону прокоментував катастрофічний виступ підопічних в естафеті

Головний тренер чоловічої збірної України з біатлону Юрай Санітра підбив невтішні підсумки класичної естафети на першому етапі Кубка світу в Естерсунді.

Нагадаємо, напередодні українські біатлоністи завершили командну гонку на 14-му місці, а Антон Дудченко на останньому етапі заробив три кола штрафу.

"Сьогодні естафету ми програли на одному рубежі. Незрозуміло, що там Антон Дудченко творив на “лежці”. Якби він нормально відстріляв, то на трасі міг би боротися. Наша позиція була хороша, ми могли змагатися за 7-8 місце. Скажу, що хлопці сьогодні краще працювали на трасі.

Проте, ще є до чого прагнути. Нам потрібно повернутися у ту форму, яка була на підготовці у Фінляндії.

Я гадаю, що трішки впевненості Антону не вистачає у стрільбі лежачи. Нам потрібно щось змінити. Один раз він відстріляється добре, потім знову проблеми, особливо у “лежці”. Будемо шукати варіанти, щоб він зміг себе нормально показати і на стрільбі", - цетує Санітру suspilne.media. Підписуйтесь на наш Google News

“Етап Тараса Лесюка? Нема про що думати, був контакт, тому не потрібно відпускати суперників. У естафеті тактика щодо темпу не може працювати, він правильно робив, що тримався швейцарця Нікласа Хартвега.

Адже той сильний ходом, тому він біг із ним. Було потрібно в стрільбі стоячи закрити одним додатковим патроном і я був би задоволений. Програв на своєму етапі 53 секунди Йоганнесу Бьо, тож я думаю, що це було правильно.

Артем Прима дуже добре відстрілявся, зі стрільбою у нього немає проблем. Але його швидкість мені ще не подобається. Спершу він був досить важким. Наприкінці трішки прокинувся, але наразі це ще не той Артем, якого б я хотів бачити на трасі.

Склад на спринтерську гонку? 100% бігтимуть Денис Насико та Богдан Цимбал. З цієї четвірки, яка бігла естафету, один відпочиватиме. Хто саме – визначимо завтра зранку”, - додав словацький фахівець.

Сьогодні етап в Естерсунді продовжиться жіночою спринтерською гонкою.