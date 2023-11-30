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Три російські спортсмени офіційно змінили громадянство заради участі на міжнародних змаганнях

У Парижі стартувало засідання Виконкому МОК.

Три російські спортсмени офіційно змінили громадянство заради участі на міжнародних змаганнях
Фото: skysports.com

Сьогодні у перший день засідання у Парижі Виконавча Рада Міжнародного олімпійського комітету (МОК) прийняла декілька заяв від спортсменів на зміну громадянства, повідомляє пресслужба організації.

Зокрема, три російські спортсмени офіційно змінили громадянство та отримали право виступати на міжнародних змаганнях, включаючи майбутні Олімпійські ігри у Парижі-2024 (за наявності отримання ліцензій):

  • Валерія Любімова – велоспорт – з Росії до Франції;
  • Георгій Тіблов – боротьба – від Росії до Сербії;
  • Михайло Яковлєв – велоспорт – з Росії до Ізраїлю.
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