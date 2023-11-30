Три російські спортсмени офіційно змінили громадянство заради участі на міжнародних змаганнях

Сьогодні у перший день засідання у Парижі Виконавча Рада Міжнародного олімпійського комітету (МОК) прийняла декілька заяв від спортсменів на зміну громадянства, повідомляє пресслужба організації.

Зокрема, три російські спортсмени офіційно змінили громадянство та отримали право виступати на міжнародних змаганнях, включаючи майбутні Олімпійські ігри у Парижі-2024 (за наявності отримання ліцензій):