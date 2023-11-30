Два гравця "Шахтаря" потрапили у команду тижня Ліги чемпіонів за версією SofaScore

Напередодні завершився передостанній, 5-й тур групового етапу Ліги чемпіонів, за підсумками якого авторитетне видання SofaScore склала збірну тижня.

До неї увійшли два українські гравці донецького "Шахтаря": голкіпер Дмитро Різник (оцінка – 9,0 бала) і захисник Микола Матвієнко (8,1).

Нагадаємо, "гірники" вдома обіграли "Антверпен" із рахунком 1:0 (єдиний гол забив Матвієнко) і гарантував собі євровесну. Підопічні Марино Пушича зберігають шанси і на вихід у плей-оф ЛЧ, але для цього їм потрібно вигравати в останньому турі у "Порту".