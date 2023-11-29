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УАФ офіційно оголосила дату проведення позачергового Конгресу

Він відбудеться 25 січня 2024 року.

УАФ офіційно оголосила дату проведення позачергового Конгресу
Фото: УАФ

Виконком Української асоціації футболу (УАФ) затвердив дату, час та місце проведення позачергового XXVI Конгресу УАФ та порядок денний конгресу, який був запропонований членами УАФ, повідомляє пресслужба організації.

На підставі звернень 32-х членів УАФ та згідно зі статутом адміністрація УАФ запропонувала членам виконкому провести позачерговий Конгрес УАФ 25 січня 2024 року в Будинку футболу (м. Київ, початок - о 12:00). Виконком УАФ затвердив цю пропозицію.

На рішення виконкому позачерговий XXVI Конгрес УАФ пройде із наступним порядком денним:

  1. Про обрання робочих органів позачергового XXVI Конгресу УАФ.
  2. Про визнання таким, що не відбувся, чергового звітно-виборного XXV Конгресу УАФ.
  3. Про обрання президента УАФ.
  4. Про затвердження кількісного складу членів Виконавчого комітету УАФ, перших віце-президентів УАФ, віце-президентів УАФ.
  5. Про обрання перших віце-президентів УАФ.
  6. Про обрання віце-президентів УАФ.
  7. Про обрання членів Виконавчого комітету УАФ.
  8. Про обрання Аудиторського органу УАФ.
  9. Про надання повноважень для державної реєстрації змін до відомостей про УАФ в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
  10. Про обрання органів здійснення футбольного правосуддя УАФ.
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Виконком доручив адміністрації УАФ та президії УАФ здійснити всі передбачені Статутом УАФ заходи з підготовки та проведення позачергового XXVI Конгресу УАФ. Контроль за виконанням цього рішення покладено на першого віце-президента УАФ Вадима Костюченка.

Також Виконком УАФ відсторонив Юрія Запісоцького з посади генерального секретаря УАФ "до прийняття іншого рішення з даного питання". Виконувачем обов’язків генерального секретаря УАФ призначено Ігоря Грищенка.

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