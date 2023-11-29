"Кривбас" та "Полісся" отримали рекордні штрафи від УАФ

По ₴200 тисяч на кожного.

Напередодні Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу (КДК УАФ) на своєму засіданні ухвалив кілька важливих рішень, повідомляє пресслужба організації.

Зокрема, КДК УАФ оштрафував "Кривбас" та "Полісся" на 200 тис. гривень за неодноразове проведення матчів із глядачами.

за порушення Додаткових заходів безпеки для організації та проведення футбольних матчів в Україні серед професіональних футбольних клубів в умовах воєнного стану ФК "Кривбас" (Кривий Ріг) під час матчу 12-го туру Vbet Ліги-2023/2024 28 жовтня 2023 року ФК "Кривбас" (Кривий Ріг) - СК "Дніпро-1" (Дніпро), а саме - за повторне порушення вимог щодо проведення матчу без глядачів, КДК УАФ зобов’язав ФК "Кривбас" (Кривий Ріг) сплатити обов’язковий грошовий внесок у розмірі 100 000 грн;

за порушення Додаткових заходів безпеки для організації та проведення футбольних матчів в Україні серед професіональних футбольних клубів в умовах воєнного стану ФК "Кривбас" (Кривий Ріг) під час матчу 14-го туру Vbet Ліги-2023/2024 12 листопада 2023 року ФК "Кривбас" (Кривий Ріг) - ФК "Динамо" (Київ), а саме - за повторне порушення вимог щодо проведення матчу без глядачів, КДК УАФ зобов’язав ФК "Кривбас" (Кривий Ріг) сплатити обов’язковий грошовий внесок у розмірі 100 000 грн.

за порушення Додаткових заходів безпеки для організації та проведення футбольних матчів в Україні серед професіональних футбольних клубів в умовах воєнного стану ФК "Полісся" (Житомир) під час матчу 1/4 фіналу Кубку України сезону-2023/2024 2 листопада 2023 року ФК "Полісся" (Житомир) - ФК "Олександрія" (Олександрія), а саме - за повторне порушення вимог щодо проведення матчу без глядачів, КДК УАФ зобов’язав ФК "Полісся" (Житомир) сплатити обов’язковий грошовий внесок у розмірі 100 000 грн;

за порушення Додаткових заходів безпеки для організації та проведення футбольних матчів в Україні серед професіональних футбольних клубів в умовах воєнного стану ФК "Полісся" (Житомир) під час матчу 14-го туру Vbet Ліги-2023/2024 11 листопада 2023 року ФК "Полісся" (Житомир) - ФК "Металіст 1925" (Харків), а саме - за повторне порушення вимог щодо проведення матчу без глядачів, КДК УАФ зобов’язав ФК "Полісся" (Житомир) сплатити обов’язковий грошовий внесок у розмірі 100 000 грн. Підписуйтесь на наш Google News

Крім того, за аналогічне порушення зазнав штрафу і клуб "Верес".

за порушення Додаткових заходів безпеки для організації та проведення футбольних матчів в Україні серед професіональних футбольних клубів в умовах воєнного стану ФК "Верес" (Рівне) під час матчу 13-го туру Vbet Ліги-2023/2024 5 листопада 2023 року ФК "Верес" (Рівне) - ФК "Зоря" (Луганськ), а саме - за повторне порушення вимог щодо проведення матчу без глядачів, КДК УАФ зобов’язав ФК "Верес" (Рівне) сплатити обов’язковий грошовий внесок у розмірі 100 000 грн.

УАФ укотре звертає увагу, що відповідно до п. 1.4 Додаткових заходів безпеки для організації та проведення футбольних матчів в Україні серед професіональних футбольних клубів в умовах воєнного стану матчі проводяться без глядачів.

Зазначаэться, що відповідно до рішення Виконавчого комітету УАФ на час дії воєнного стану кошти, отримані УАФ як обов’язкові грошові внески клубів за рішеннями Контрольно-дисциплінарного та Апеляційного комітетів УАФ, перераховуються на платформу United24.