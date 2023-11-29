Керманич "Антверпена" нарік на "дивне" суддівство у матчі з Шахтарем у Лізі чемпіонів

Після поразки від "Шахтаря" (0:1) у матчі 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів головний тренер "Антверпена" Марк ван Боммель висловив своє невдоволення роботою польської бригади арбітрів на чолі із Бартошем Франківським.

"Рефері дав двом нашим гравцям по жовтій картці за те, що нібито вони вдарили суперника ліктем. Але не їхньому капітанові Степаненку за помилку, яку я робив 25 разів у своїй кар'єрі гравця і отримав 25 карток.

А у випадку з Янссеном вважаю, що там пенальті, так. Вони також грали рукою у штрафному майданчику під час кутового", - заявив ван Боммель на післяматчевій пресконференції.

"Хто працював на VAR? Мені цікаво, що вони бачать. Не хочу приділяти цьому питанню великої уваги, але ми обговорюємо людину. Хто стоїть за цим екраном? Чи достатньо вони є компетентними? Чи розуміють вони футбол? Ми програли не через них, але іноді у мене виникає таке запитання. Що ми ще маємо зробити? Скасувати VAR?", - задається риторичним питанням бельгійський фахівець.