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Довбик отримав травму перед матчем "Жирони" проти "Атлетика", спортивний лікар розповів подробиці травми

Артем пропустить щонайменше 3 тижні.

Довбик отримав травму перед матчем "Жирони" проти "Атлетика", спортивний лікар розповів подробиці травми
Артем Довбик
Фото: ФК "Жирона"

Форвард збірної України і "Жирони" Артем Довбик перед матчем Ла Ліги проти "Атлетика" Більбао (1:1) отримав пошкодження литкового м'яза лівої ноги, повідомляє офіційний Твіттер каталонського клубу,

Спортивний лікар Дмитро Бабелюк розповів деталі про травму Артема.

"До кінця незрозуміло, коли саме гравець отримав травму, адже у всіх прев'ю до матчу Артема беззаперечно бачили у стартовому складі. Тому є резон підозрювати, що травма сталася на передігровому тренуванні, або навіть на розминці.

Травма литкового м'язу є одною з найнеприємніших м'язових травм, адже зважаючи на анатомічну структуру (близькість до «камбали» та ахіллового сухожилля) та положення (постійно внизу, що сприяє набряку) м'яз довго заживає та часто рецидивує", - цетує Бабелюка sport.ua.

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"Немає під рукою наукових підтверджень, тому тут дозволю собі керуватися власним досвідом: ікри – це дійсно головний біль для спортивних лікарів та фізіо.

Невідомо, якого ступеню саме травма і чи задіяний там ахілл, але якщо травма м'язу таки підтвердиться, то Артем вилетів мінімум на 3–4 тижні", - зазначив лікар.

Довбик є найкращим бомбардиром "Жирони" в нинішньому сезоні. На його рахунку 7 голів і 6 асистів у 14 матчах у всіх турнірах.

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