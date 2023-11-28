У рамках 15-го туру чемпіонату України "Дніпро-1" на своєму полі приймав "Чорноморець" і здобув крупну перемогу - 5:2.

Зазначимо, що з 26-й хвилини гості грали у меншості – пряму червону картку отримав Артур Авагімян.

Після цієї перемоги дніпровський колектив продовжує лідирувати в УПЛ (33 очки), на 3 очки випереджаючи "Кривбас" і "Полісся".

Чинний чемпіон України "Шахтар" набрав 25 очок (2 матчі в запасі); у "Динамо" – 22 (3 матчі в запасі.

У перший день зими матч "Полісся" – "Верес" відкриває програму 16-го туру, який триватиме аж на 4 дні – до 4 грудня.