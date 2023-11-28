1:0 на користь робінії. Або чому вже зараз слід перейнятися, як інвазійні рослини змінюють нашу природу
1:0 на користь робінії. Або чому вже зараз слід перейнятися, як інвазійні рослини змінюють нашу природу
Перемога України стане сигналом для диктатур по всьому світу
Перемога України стане сигналом для диктатур по всьому світу
Їжу для військових продавали у магазинах і ресторанах: у Київській області на оборудці викрили посадовців військової частини
Їжу для військових продавали у магазинах і ресторанах: у Київській області на оборудці викрили посадовців військової частини
Демобілізація та призов по-новому: які зміни готують у Верховній Раді
Демобілізація та призов по-новому: які зміни готують у Верховній Раді
Арахамія: Росія пропонувала нам "мир" в обмін на нейтралітет
Арахамія: Росія пропонувала нам "мир" в обмін на нейтралітет
Керівники “Слуг” і колишня ОПЗЖ просять Стефанчука відправити “закон про заборону УПЦ МП” до Венеційської комісії. (ПРІЗВИЩА)
Керівники “Слуг” і колишня ОПЗЖ просять Стефанчука відправити “закон про заборону УПЦ МП” до Венеційської комісії. (ПРІЗВИЩА)
«Наполеон»: не торт
«Наполеон»: не торт
Казус Арахамії
Казус Арахамії
Війна може вийти за межі сходу та півдня, Україна будує оборонні споруди, − Наєв
Війна може вийти за межі сходу та півдня, Україна будує оборонні споруди, − Наєв
ГоловнаСпорт

"Дніпро-1" обіграв "Чорноморець" і закінчив першу половину сезону лідером УПЛ

"Полісся" - у трійці найкращих, "Динамо" – шосте.

"Дніпро-1" обіграв "Чорноморець" і закінчив першу половину сезону лідером УПЛ
Фото: "Дніпро-1"

У рамках 15-го туру чемпіонату України "Дніпро-1" на своєму полі приймав "Чорноморець" і здобув крупну перемогу - 5:2.

Зазначимо, що з 26-й хвилини гості грали у меншості – пряму червону картку отримав Артур Авагімян.

Після цієї перемоги дніпровський колектив продовжує лідирувати в УПЛ (33 очки), на 3 очки випереджаючи "Кривбас" і "Полісся".

Чинний чемпіон України "Шахтар" набрав 25 очок (2 матчі в запасі); у "Динамо" – 22 (3 матчі в запасі.

У перший день зими матч "Полісся" – "Верес" відкриває програму 16-го туру, який триватиме аж на 4 дні – до 4 грудня.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies