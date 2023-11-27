Малиновський прокоментував свій дебютний гол за "Дженоа"

У матчі 13-го туру Серії А клуб українця Руслана Малиновського "Дженоа" грав на виїзді проти "Фрозіноне" та поступився – 1:2.

Єдиний гол у гостей записав на свій рахунок як раз Малиновський, для якого цей гол на "Беніто Стирпі" став дебютним у футболці "Дженоа".

Після матчу українець відзначив цю подію.

"Ми мали шанс виграти цей матч, але все змінив один епізод. Ми добре грали, створювали багато моментів та добре пресингували, але це футбол.

Треба проаналізувати зроблені помилки та рухатися вперед. Наразі багато матчів, пауз на ігри збірних немає. Важливо, щоб у всіх було все добре. Команда є, вона сильна. Ми маємо рухатися вперед, у тому числі для вболівальників.

Я забив важливий гол, але якби ми взяли очко, то було б краще. Прикро, бо всі виклалися на повну", - цетує Малиновського tuttomercatoweb.com.