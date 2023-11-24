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ФІДЕ продовжила дозвіл російським шахістам виступати під прапором організації

Очолює організацію росіянин Дворкович.

ФІДЕ продовжила дозвіл російським шахістам виступати під прапором організації

Міжнародна шахова федерація (ФІДЕ) продовжила дозвіл російським та білоруським шахістам виступати під прапором організації, повідомляє пресслужба організації.

Дозвіл продовжено до 1 січня 2025 року.

ФІДЕ усунула Росію та Білорусь від участі у турнірах під своєю егідою, однак у особистих турнірах російські та білоруські шахісти можуть виступати у нейтральному статусі.

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Нагадаємо, президентом ФІДЕ є росіянин Аркадій Дворкович, який раніше обіймав посаду заступника Голови уряду РФ.

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