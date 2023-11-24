ФІДЕ продовжила дозвіл російським шахістам виступати під прапором організації

Міжнародна шахова федерація (ФІДЕ) продовжила дозвіл російським та білоруським шахістам виступати під прапором організації, повідомляє пресслужба організації.

Дозвіл продовжено до 1 січня 2025 року.

FIDE publishes a decision regarding the Resolution on Transfer Regulations. Key points include:

▪️ Transfer fees waived for Ukrainian players transferring during 2023-2024.

▪️ Teams in FIDE team events can include a maximum of 2 transferred players.

▪️ Transferred players will be… pic.twitter.com/gFPoqTOLJb — International Chess Federation (@FIDE_chess) November 23, 2023

ФІДЕ усунула Росію та Білорусь від участі у турнірах під своєю егідою, однак у особистих турнірах російські та білоруські шахісти можуть виступати у нейтральному статусі.

Нагадаємо, президентом ФІДЕ є росіянин Аркадій Дворкович, який раніше обіймав посаду заступника Голови уряду РФ.