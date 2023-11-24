Спортивний арбітражний суд зареєстрував апеляцію WADA у справі РУСАДА

Спортивний арбітражний суд (CAS) у Лозанні зареєстрував позов Всесвітньої антидопінгового агенства (WADA) у справі про невідповідність Російського антидопінгового агентства (РУСАДА), повідомляється на офіційному сайті суду.

Наголошується, що сторони мають обмінятися необхідними документами.

Також буде сформовано групу з трьох арбітрів, які його розглядатимуть і виноситимуть рішення. Вердикт CAS буде остаточним та обов'язковим до виконання, за винятком права сторін подати апеляцію до Федерального суду Швейцарії протягом 30 днів з обмежених підстав.

Нагадаємо, 22 вересня у WADA заявили, що РУСАДА продовжує не відповідати антидопінговому кодексу.

Виконком WADA, ґрунтуючись на інформації, отриманій від спеціального незалежного комітету з відповідності, ухвалив, що Всесвітній антидопінговий кодекс не до кінця інтегрований до законодавства Росії.

13 жовтня стало відомо, що РУСАДА висловила незгоду із позбавленням статусу відповідності кодексу WADA.

Раніше повідомлялося, що РУСАДА вивчає документи, отримані від секретаріату CAS, у справі про невідповідність до Світового антидопінгового кодексу.