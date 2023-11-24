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Спортивний арбітражний суд зареєстрував апеляцію WADA у справі РУСАДА

РУСАДА висловила незгоду із позбавленням статусу відповідності кодексу WADA.

Спортивний арбітражний суд зареєстрував апеляцію WADA у справі РУСАДА
Фото: susanin.udm.ru

Спортивний арбітражний суд (CAS) у Лозанні зареєстрував позов Всесвітньої антидопінгового агенства (WADA) у справі про невідповідність Російського антидопінгового агентства (РУСАДА), повідомляється на офіційному сайті суду.

Наголошується, що сторони мають обмінятися необхідними документами.

Також буде сформовано групу з трьох арбітрів, які його розглядатимуть і виноситимуть рішення. Вердикт CAS буде остаточним та обов'язковим до виконання, за винятком права сторін подати апеляцію до Федерального суду Швейцарії протягом 30 днів з обмежених підстав.

Нагадаємо, 22 вересня у WADA заявили, що РУСАДА продовжує не відповідати антидопінговому кодексу.

Виконком WADA, ґрунтуючись на інформації, отриманій від спеціального незалежного комітету з відповідності, ухвалив, що Всесвітній антидопінговий кодекс не до кінця інтегрований до законодавства Росії.

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13 жовтня стало відомо, що РУСАДА висловила незгоду із позбавленням статусу відповідності кодексу WADA.

Раніше повідомлялося, що РУСАДА вивчає документи, отримані від секретаріату CAS, у справі про невідповідність до Світового антидопінгового кодексу.

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