Гімнастку Нікольченко за слова про Польщу виключили зі збірної України

Зі складу збірної України з художньої гімнастики виключили Владу Нікольченко, повідомляє xsport.ua з посиланням на в.о. міністра молоді та спорту Матвія Бідного.

Зазначимо, що 21 листопада колишній генсек Федерації гімнастики Польщі Петро Дец заявив, що Нікольченко негативно висловилася про Польщу та поляків.

@Зіпсували настрій зранку. Ненавиджу цю країну всією душею, а найбільше - людей, які тут живуть. Я тут тільки тому, що в моїй рідній Україні закрили аеропорт", - написала Нікольченко на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Потім Українська федерація гімнастики заявила, що розпочала дисциплінарне провадження щодо Нікольченко.

Пізніше вона вибачилася за свої слова та списала все на нервовий зрив.