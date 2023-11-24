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Гімнастку Нікольченко за слова про Польщу виключили зі збірної України

Вибачення Владі не допомогли.

Гімнастку Нікольченко за слова про Польщу виключили зі збірної України
Влада Нікольченко
Фото: peaksport.com.ua

Зі складу збірної України з художньої гімнастики виключили Владу Нікольченко, повідомляє xsport.ua з посиланням на в.о. міністра молоді та спорту Матвія Бідного.

Зазначимо, що 21 листопада колишній генсек Федерації гімнастики Польщі Петро Дец заявив, що Нікольченко негативно висловилася про Польщу та поляків.

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@Зіпсували настрій зранку. Ненавиджу цю країну всією душею, а найбільше - людей, які тут живуть. Я тут тільки тому, що в моїй рідній Україні закрили аеропорт", - написала Нікольченко на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Потім Українська федерація гімнастики заявила, що розпочала дисциплінарне провадження щодо Нікольченко.

Пізніше вона вибачилася за свої слова та списала все на нервовий зрив.

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