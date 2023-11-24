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Чеферін відзначився черговою неоднозначною заявою, яка має відношення до збірної України

"Я б хотів, щоб Боснія і Герцеговина пройшла кваліфікацію на Євро-2024".

Чеферін відзначився черговою неоднозначною заявою, яка має відношення до збірної України
Александер Чеферін
Фото: Twitter

Президент УЄФА Александер Чеферін заявив, що хотів би, щоб команда Боснії та Герцеговини, яка стала суперником України у стикових матчах відбору на Євро-2024, поїхала на турнір до Німеччини наступного літа.

Виправдовує голову європейського футболу той факт, що цей вислів Чеферін зробив у контексті перспектив балканських збірних, під час відвідин матчу відбору Євро-2024 між командами Сербії та Болгарії (2:2) 19 листопада.

"Я радий, що три збірні з регіону близькі до кваліфікації на чемпіонат Європи: Сербія, Хорватія та Словенія. Я б хотів, щоб Боснія і Герцеговина та Північна Македонія також пройшли кваліфікацію, але у них немає шансів. Боснія та Герцеговина виступить у плей- оф, але так, як вони грають… Звичайно, я хотів би, щоб якнайбільше представників регіону вийшли на чемпіонат Європи”, – цетує Чеферіна Sarajevo Times.

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Нагадаємо, у жовтні Чеферін провокаційно заявив, що Італія, суперник України на груповому етапі, “має вийти на Євро-2024”.

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