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Ребров висловився про підсумки жеребкування плей-оф відбору на Євро-2024

"Я знайомий зі збірною Боснії і Герцеговіни".

Ребров висловився про підсумки жеребкування плей-оф відбору на Євро-2024
Сергій Ребров
Фото: УАФ

Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував результати жеребкування плей-оф відбору Євро-2024.

"Я вже казав, що немає різниці, хто випаде нам на жеребкуванні. Нам випала збірна Боснії і Герцеговини. Будемо готуватися до цього суперника.

Поки що рано про щось казати, тому що попереду ще три-чотири місяці підготовки. Дуже важливо, в якому стані підійдуть усі наші гравці до матчів плей-оф. Маємо інформацію, з ким гратимемо, і я впевнений, що ми будемо готові до березневих зустрічей.

Протягом цих місяців будемо спостерігати і за нашими гравцями, і за суперниками. Я знайомий зі збірною Боснії і Герцеговини, там підібрані гарні гравці. Навіть попри те, що вони не дуже добре виступили у своїй групі в цьому відбірному циклі", - цетує Реброва пресслужба УАФ.

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Фінальний матч плей-оф буде проти переможця пари Ізраїль - Ісландія. Керманич збірної України відповів на запитання, хто з цих опонентів став би кращою опцією для нашої команди в боротьбі за путівку на Євро-2024.

"Не маю побажань, на кого з цих збірних потрапляти у фіналі плей-оф. Хіба що важливо, що якщо ми пройдемо збірну Боснії і Герцеговини, то другий матч гратимемо вдома.

Підтримка наших уболівальників — ось це дуже важливо! Але нам треба добре підготуватися до зустрічі з боснійцями, для гравців дуже важливо думати саме про першу й найближчу гру", - зазначив головний тренер збірної.

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