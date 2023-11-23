Рубановський став чемпіоном світу з важкої атлетики серед юніорів

У мексиканській Гвадалахарі триває чемпіонат світу з важкої атлетики серед юніорів U-20.

Українець Микита Рубановський завоював золоту медаль у категорії до 109 кілограмів.

Микита виборов малу бронзу за підсумками ривка (167 кг). У поштовху Рубановському не було рівних (207 кг). За підсумками двох дисциплін українець набрав 374 кг і на 1 кг обійшов срібного призера Арію Пайдара з Ірану.

У цій категорії виступав ще один український спортсмен, Володимир Марчук, який посів підсумкове 8-е місце за сумою двох програм.

Для збірної України золота медаль Рубановського стала другою на змаганнях. Раніше чемпіонкою світу в категорії до 59 кг стала Світлана Самуляк.