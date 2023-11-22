Російську призерку чемпіонату світу з лижних гонок дискваліфікували за використання плазмаферезу

Бронзову призерку ЧС-2013 в складі збірної Росії з лижних гонок, чемпіонку світу серед молоді Марію Гущіну дискваліфікували на 12 місяців за використання забороненого методу лікування, повідомляє sport.ua.

Торік Дисциплінарний антидопінговий комітет РУСАДА виніс спортсменці попередження за маніпуляції з кров'ю та її компонентами, а зараз Спортивний арбітражний суд (CAS) усунув її від змагань на рік із 27 жовтня 2023 року.

Спортсменка розповідала про проблеми зі здоров'ям, які почалися у неї у 2019 році після народження другої дитини.

"Мені запропонували плазмаферез. Спортивний лікар після деяких роздумів цю ідею схвалив. Я не знала, вважається плазмаферез переливанням чи ні, допінг-офіцери теж гадки не мали. Сказали: "Ніби ні, але ви напишіть, щоб потім проблем не було". Я ще оформила там усе в протоколі красиво, підняла всі лікарняні виписки, детально вказала всі процедури - з датами, часом… А через кілька тижнів надійшло повідомлення, що на підставі цього мене звинувачують у порушенні антидопінгових правил", – розповідала спортсменка.