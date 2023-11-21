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Збірна України з футболу зіграла внічию з Італією у кваліфікації Євро-2024

Таким чином Україна зайняла третє місце у групі. 

Збірна України з футболу зіграла внічию з Італією у кваліфікації Євро-2024
Фото: Олександр Попов

Національна збірна України з футболу не змогла напряму відібратися на Євро-2024, стало відомо за результатами матча 20 листопада проти збірної Італії.

У заключному, шостому поєдинку кваліфікації на “БайАрені” в Леверкузені, збірна України зіграла внічию з чинним чемпіоном Європи - Італією. Матч закінчився з рахунком 0:0.

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Таким чином за підсумками турніру у відбірковій групі С збірна України посіла 3-є місце. В березні підопічні Сергія Реброва боротимуться за путівку на Євро-2024 у плей-офф Ліги націй УЄФА.

Збірна України дізнається про свого суперника на жеребкуванні 23 листопада.

Нагадаємо, у рамках стартового туру групового етапу кваліфікації чемпіонату Європи-2024 U-19 з футболу збірна України обіграла команду Мальти – 3:1.

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