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Українка Курашвілі стала срібною призеркою чемпіонату Європи-2023 зі спортивної аеробіки

Турнір пройшов у Туреччині.

Українка Курашвілі стала срібною призеркою чемпіонату Європи-2023 зі спортивної аеробіки
Анастасія Курашвілі
Фото: FIG

Напередодні в курортній Анталії (Туреччина) завершився чемпіонат Європи з аеробної гімнастики.

Анастасія Курашвілі здобула срібну медаль в індивідуальному турнірі.

Українка, яка є чемпіонкою світу-2022, поступилася лише француженці Маеліс Ленклос.

Нагадаємо, Курашвілі було визнано "Спортсменкою року"-2023 за версією 

Міжнародної федерації гімнастики (FIG).

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Чемпіонат Європи з аеробної гімнастики. Анталія, Туреччина. індивідуальні змагання.

  1. Маеліс Ленклос (Франція)
  2. Анастасія Курашвілі (Україна)
  3. Борислава Іванова (Болгарія).

Зазначимо, на цьому турнірі збірна України здобула дві нагороди – раніше наші спортсмени здобули "бронзу" у команді.

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