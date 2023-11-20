Напередодні в курортній Анталії (Туреччина) завершився чемпіонат Європи з аеробної гімнастики.

Анастасія Курашвілі здобула срібну медаль в індивідуальному турнірі.

Українка, яка є чемпіонкою світу-2022, поступилася лише француженці Маеліс Ленклос.

Нагадаємо, Курашвілі було визнано "Спортсменкою року"-2023 за версією

Міжнародної федерації гімнастики (FIG).

Чемпіонат Європи з аеробної гімнастики. Анталія, Туреччина. індивідуальні змагання.

Маеліс Ленклос (Франція) Анастасія Курашвілі (Україна) Борислава Іванова (Болгарія).

Зазначимо, на цьому турнірі збірна України здобула дві нагороди – раніше наші спортсмени здобули "бронзу" у команді.