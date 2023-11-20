Напередодні в курортній Анталії (Туреччина) завершився чемпіонат Європи з аеробної гімнастики.
Анастасія Курашвілі здобула срібну медаль в індивідуальному турнірі.
Українка, яка є чемпіонкою світу-2022, поступилася лише француженці Маеліс Ленклос.
Нагадаємо, Курашвілі було визнано "Спортсменкою року"-2023 за версією
Міжнародної федерації гімнастики (FIG).
Чемпіонат Європи з аеробної гімнастики. Анталія, Туреччина. індивідуальні змагання.
- Маеліс Ленклос (Франція)
- Анастасія Курашвілі (Україна)
- Борислава Іванова (Болгарія).
Зазначимо, на цьому турнірі збірна України здобула дві нагороди – раніше наші спортсмени здобули "бронзу" у команді.