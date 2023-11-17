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Відбулася перша офіційна битва поглядів Усика з Ф'юрі

Британець поводився на ній передбачувано хамовито.

Відбулася перша офіційна битва поглядів Усика з Ф'юрі
Фото: Instagram

Напередодні відбулася прес-конференція, на якій було оголошено дату і локацію поєдинку між чемпіоном світу у суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBO та IBF Олександром Усиком (21-0, 14 КО) і чемпіоном WBC Тайсоном Ф'юрі (34-0-1, 24 KO).

Наприкінці заходу відбулася традиційна битва поглядів, яку "Циганський король" провів яскраво.

Спочатку британець спробував затаранити українця лобом, довелося втручатися охоронцям, які стояли поруч, і розбороняти бійців. Після цього Ф’юрі ще й почав вигукувати образи на адресу Усика.

Суто постановочна сцена завершилася на мажорній для фанів ноті.

Чекаємо на продовження.

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