Українська бригада арбітрів обслуговуватиме матч Іспанії у відборі до Євро-2024

Іспанці вже забезпечили собі вихід на чемпіонат Європи.

Cоьогодні у рамках передостаннього 9-го туру кваліфікації Євро-2024 відбудеться матч, у якому Кіпр прийматиме Іспанію.

На цей поєдинок отримала призначення українська бригада арбітрів на чолі з Миколою Балакіним, повідомляє isport.ua з посиланням на офіційний сайт УЄФА.

На лініях йому допомагатимуть Олександр Беркут і Дмитро Запороженко. Четвертий арбітр - Віталій Романов. Арбітром VAR призначено Катерину Монзуль, а її асистентом буде Олексій Деревінський.

Зазначимо, що Іспанія вже забезпечила собі вихід у фінальну частину Євро-2024, а Кіпр ще не набрав жодного очка у кваліфікації та втратив шанси піднятися вище останнього місця у відбірковій групі А.

Матч Кіпр - Іспанія розпочнеться о 19:00 за київським часом.