Байден зустрівся з лідером Китаю
Байден зустрівся з лідером Китаю
Ірину Фаріон звільнили із Львівської політехніки, - джерела LB.ua (документ)
Ірину Фаріон звільнили із Львівської політехніки, - джерела LB.ua (документ)
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
Китай стане першим чи програє США?
Китай стане першим чи програє США?
Львівська політехніка звільнила Фаріон, – Лісовий
Львівська політехніка звільнила Фаріон, – Лісовий
У Міноборони розглядають звільнення трьох командувачів, – ЗМІ
У Міноборони розглядають звільнення трьох командувачів, – ЗМІ
У Сенаті Польщі новий спікер. Розповідаємо, хто такий Шимон Головня
У Сенаті Польщі новий спікер. Розповідаємо, хто такий Шимон Головня
Форпост авторитаризму в Європі: азійські витоки Москви
Форпост авторитаризму в Європі: азійські витоки Москви
На війні загинули щонайменше 30 тисяч українських захисників​, – "Книга пам'яті"
На війні загинули щонайменше 30 тисяч українських захисників​, – "Книга пам'яті"
ГоловнаСпорт

Українська бригада арбітрів обслуговуватиме матч Іспанії у відборі до Євро-2024

Іспанці вже забезпечили собі вихід на чемпіонат Європи.

Українська бригада арбітрів обслуговуватиме матч Іспанії у відборі до Євро-2024
Микола Балакін
Фото: football-fun-live.com

Cоьогодні у рамках передостаннього 9-го туру кваліфікації Євро-2024 відбудеться матч, у якому Кіпр прийматиме Іспанію.

На цей поєдинок отримала призначення українська бригада арбітрів на чолі з Миколою Балакіним, повідомляє isport.ua з посиланням на офіційний сайт УЄФА.

На лініях йому допомагатимуть Олександр Беркут і Дмитро Запороженко. Четвертий арбітр - Віталій Романов. Арбітром VAR призначено Катерину Монзуль, а її асистентом буде Олексій Деревінський.

Підписуйтесь на наш Google News

Зазначимо, що Іспанія вже забезпечила собі вихід у фінальну частину Євро-2024, а Кіпр ще не набрав жодного очка у кваліфікації та втратив шанси піднятися вище останнього місця у відбірковій групі А.

Матч Кіпр - Іспанія розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies