Український нападник "Жирони" Артем Довбик увійшов до символічної збірної відкриттів Ла Ліги, повідомляє sportarena.com з посиланням на Marca.

Довбик перейшов до "Жирони" цього літа, підписавши контракт до 2028 року. У складі каталонців також виступає інший українець – хавбек Віктор Циганков.

Цього сезону Артем провів за "біло-червоних" 14 матчів у всіх турнірах, у яких забив 7 голів і віддав 6 асистів.

"Жирона" сенсаційно лідирує у Примері, набравши 34 очки. У наступному матчі команда Довбика та Циганкова зіграє вдома з "Атлетиком" 27 листопада.