Чи може (і чи повинна) країна масово й швидко забезпечити укриттям кожного? Частина перша. Історія
Чи може (і чи повинна) країна масово й швидко забезпечити укриттям кожного? Частина перша. Історія
Буданов: Війна може тривати ще довго. Росія не підписуватиме жодних договорів і подовжить обстрілювати Україну
Буданов: Війна може тривати ще довго. Росія не підписуватиме жодних договорів і подовжить обстрілювати Україну
Росіяни вночі вдарили по Україні "шахедами" і двома ракетами
Росіяни вночі вдарили по Україні "шахедами" і двома ракетами
У Міноборони розглядають звільнення трьох командувачів, – ЗМІ
У Міноборони розглядають звільнення трьох командувачів, – ЗМІ
Перемовини щодо вступу в ЄС: чому Європа блокує містобудівну «реформу» і коли будуть кадрові зміни?
Перемовини щодо вступу в ЄС: чому Європа блокує містобудівну «реформу» і коли будуть кадрові зміни?
Костенко закликав Зеленського підписати законопроєкт про спрощення списування майна в ЗСУ: указ МО навпаки ускладнив процедуру
Костенко закликав Зеленського підписати законопроєкт про спрощення списування майна в ЗСУ: указ МО навпаки ускладнив процедуру
Китай стане першим чи програє США?
Китай стане першим чи програє США?
Омбудсман прокоментував мовний скандал у Дніпрі, через який викладачка вишу потрапила до реанімації
Омбудсман прокоментував мовний скандал у Дніпрі, через який викладачка вишу потрапила до реанімації
ХАМАС. Шлях терористів. Як організація стала загрозою номер один для Ізраїлю
ХАМАС. Шлях терористів. Як організація стала загрозою номер один для Ізраїлю
ГоловнаСпорт

Довбик увійшов до символічної збірної відкриттів Ла Ліги

Українець є одним із лідерів "Жирони".

Довбик увійшов до символічної збірної відкриттів Ла Ліги
Артем Довбик
Фото: ФК "Жирона"

Український нападник "Жирони" Артем Довбик увійшов до символічної збірної відкриттів Ла Ліги, повідомляє sportarena.com з посиланням на Marca.

Довбик перейшов до "Жирони" цього літа, підписавши контракт до 2028 року. У складі каталонців також виступає інший українець – хавбек Віктор Циганков.

Цього сезону Артем провів за "біло-червоних" 14 матчів у всіх турнірах, у яких забив 7 голів і віддав 6 асистів.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

"Жирона" сенсаційно лідирує у Примері, набравши 34 очки. У наступному матчі команда Довбика та Циганкова зіграє вдома з "Атлетиком" 27 листопада.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies