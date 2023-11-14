Юлія Джима пропустить стартовий етап Кубка світу з біатлону в шведському Естерсунді, інформує isport.ua.

На початку листопада стало відомо, що лідерка збірної України захворіла під час тренувань в Обергофі. Уже тоді передбачалося, що Юлія пропустить етап в Естерсунді.

"Її участь в Естерсунді неможлива. Не тому, що вона не може. Вона б допомогла нам, звичайно, в Естерсунді, тому що вона - лідер команди. Але якщо вона приїде до Естерсунда, є багато застережень, що в неї може бути невдалий - або, скажімо, нестабільний - сезон", - цитує тренера спортсменки Миколу Зоца видання.

За словами тренера, Джима через хворобу майже пропустила вересень і жовтень, увесь тренувальний процес був порушений. І вони не хочуть похапцем усе надолужувати, щоб встигнути на перший етап. Однак до етапу в Гохфільцені Юлія вже має бути готова.

Нагадаємо, що Кубок світу стартує 25 листопада, а перед першим етапом пройдуть відбіркові тури в Україні, які допоможуть тренерському штабу визначити склад команди.