"Чорноморець" вирішив бойкотувати прес-конференції через суддівство, - ЗМІ

"Чорноморець" вирішив бойкотувати післяматчеві прес-конференції, повідомляє xsport.ua.
Напередодні головний тренер одеситів Роман Григорчук не прийшов на інтерв'ю після домашньої гри 14 туру УПЛ проти "Руху" (2:3).
Натомість відбулася внутрішньоклубна нарада за участю керівництва клубу та головного тренера. У результаті було ухвалено рішення бойкотувати спілкування з медіа.
Одесити незадоволені суддівством у чемпіонаті.
У "Чорноморці" вважають, що або українські арбітри непрофесійні, або мають неприязнь до клубу, або діють за чиєюсь вказівкою.
Зазначимо, у програному матчі "Руху" у складі господарів на 69-й хвилині було вилучено Луку Гучека. На цей момент "Чорноморець" вів у рахунку – 2:1.