"Чорноморець" вирішив бойкотувати прес-конференції через суддівство, - ЗМІ

"Чорноморець" вирішив бойкотувати післяматчеві прес-конференції, повідомляє xsport.ua.

Напередодні головний тренер одеситів Роман Григорчук не прийшов на інтерв'ю після домашньої гри 14 туру УПЛ проти "Руху" (2:3).

Натомість відбулася внутрішньоклубна нарада за участю керівництва клубу та головного тренера. У результаті було ухвалено рішення бойкотувати спілкування з медіа.

Одесити незадоволені суддівством у чемпіонаті.

У "Чорноморці" вважають, що або українські арбітри непрофесійні, або мають неприязнь до клубу, або діють за чиєюсь вказівкою.

Зазначимо, у програному матчі "Руху" у складі господарів на 69-й хвилині було вилучено Луку Гучека. На цей момент "Чорноморець" вів у рахунку – 2:1.