У рамках 14-го туру УПЛ прихований лідер чемпіонату та чинний чемпіон країни "Шахтар" приймав "Дніпро-1" та, незважаючи на те, що відкрив рахунок у цьому матчі, зазнав поразки - 1:3

Наставник "гірників" Марино Пушич прокоментував підсумки цього поєдинку.

"Це болюча поразка. Як я сказав хлопцям у роздягальні, ми повинні були забити один, два, три, чотири голи. У другому таймі ми намагалися забити більше, але нам це не вдалося. Дуже важко грати, коли команда забиває майже з нічого. Вони забили гол майже з 25 метрів - це дуже болісно для нас.

Втома після матчу з "Барселоною" не може бути виправданням для команди. У Європі за таким графіком грають усі команди", - цетує керманича "Шахтаря" клубна прес-служба. Підписуйтесь на наш Google News

"Перший тайм ми провели дуже добре. Ми добре захищалися і створювали моменти. Цього виявилося недостатньо для перемоги.

Що стосується замін, то коли я випустив замість Ракицького і Коноплі Азарова і Гочолейшвілі, я хотів додати швидкості в гру на флангах. Ще дві заміни я зробив, щоб збільшити атакувальну здатність нашої команди. Але цього всього було недостатньо.

Зараз буде пауза для матчів збірних. Через це в нас буде 3 вихідних. Також у нас буде товариська гра. Я хочу побачити футболістів, які мало грали", - зазначив Пушич.

Зазначимо, для боснійського фахівця ця поразка стала першою в кар'єрі в якості головного тренера "Шахтаря".

Додамо, що вольова перемога "Дніпра-1" дозволила команді Юрія Максимова очолити таблицю чемпіонату України.

"Шахтар" відстає на 6 очок, маючи 2 гри у запасі.