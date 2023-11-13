У рамках другого туру жіночого Євробаскету-2025 збірна України на паркеті Олімпійського центру Rimi у Ризі приймала команду Португалії.

Матч завершився черговою поразкою українок – 63:78 (20:17, 10:12, 19:14, 14:35).

На заключну перерву у матчі підопічні Євгена Мурзіна йшли з перевагою у 6 очок, але четверту чверть вони відверто провалили.

Найрезультативнішою у складі збірної України стала Вікторія Балабан, яка набрала 19 очок, зробила 3 підбирання та 2 результативні передачі.

Нагадаємо, у стартовому поєдинку цієї відбіркової кампанії "синьо-жовті" розгромно поступилися сербкам –

40:82.

У наступному матчі жіноча збірна України зустрінеться із збірною Північної Македонії, але цей поєдинок відбудеться майже через рік - 7 листопада 2024 року.