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Хвилинка неспокою
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Україна зазнала другої поразки поспіль у кваліфікації жіночого Євробаскету-2025

Матч відбувся у столиці Латвії.

Україна зазнала другої поразки поспіль у кваліфікації жіночого Євробаскету-2025
Фото: ФБУ

У рамках другого туру жіночого Євробаскету-2025 збірна України на паркеті Олімпійського центру Rimi у Ризі приймала команду Португалії.

Матч завершився черговою поразкою українок – 63:78 (20:17, 10:12, 19:14, 14:35).

На заключну перерву у матчі підопічні Євгена Мурзіна йшли з перевагою у 6 очок, але четверту чверть вони відверто провалили.

Найрезультативнішою у складі збірної України стала Вікторія Балабан, яка набрала 19 очок, зробила 3 підбирання та 2 результативні передачі.

Нагадаємо, у стартовому поєдинку цієї відбіркової кампанії "синьо-жовті" розгромно поступилися сербкам – 

40:82.

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У наступному матчі жіноча збірна України зустрінеться із збірною Північної Македонії, але цей поєдинок відбудеться майже через рік - 7 листопада 2024 року.

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