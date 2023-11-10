Жіноча збірна України з баскетболу стартувала у відборі на чемпіонат Європи-2025 з принизливої поразки.

Підопічниці Євгена Мурзіна програли Сербії – 40:82 (8:26, 10:23, 8:17, 14:16).

Зазначимо, що для збірної України це є найбільшим розгромом в історії. Попередній антирекорд було встановлено на Олімпіаді-1996 в американській Атланті від господарок турніру – 65:98.

Додамо, що не змогла допомогти національній команді багаторічна лідерка та капітан збірної України Аліна Ягупова, яка отримала 4 листопада травму гомілкостопу в матчі чемпіонату Туреччини, виступаючи у складі "Мерсіна".