Україна здобула перемогу над Нідерландами у матчі плей-оф Кубка Біллі Джин Кінг

У суботу та неділю, 11-12 листопада, у Вільнюсі на хардовому корті SEB Arena відбувся матч раунду плей-оф Кубка Біллі Джин Кінг між збірними України та Нідерландів.

У підсумку Україна здобула перемогу із загальним рахунком 3:1 та завоювала право зіграти у кваліфікації командного турніру у 2024 році.

До складу української національної команди були включені п'ять тенісисток: Ангеліна Калініна, Даяна Ястремська, Катаріна Завацька, Людмила Кіченок і Надія Кіченок.

У перший змагальний день Калініна обіграла Сюзану Ламерс (6:2, 6:3), а Ястремська поступилася Аранчі Рус (3:6, 2:6).

У першому матчі другого змагального дня Калініна у двох сетах з однаковим рахунком 6:4 здолала Рус і вивела Україну вперед у протистоянні - 2:1.

У наступному поєдинку Ястремська зуміла оформити камбек у протистоянні з Ламерс (4:6, 6:1, 7:5), чим принесла українкам вирішальне третє очко - 3:1.