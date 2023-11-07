Зустріч команд у 13-му турі чотири рази переривалася.

Напередодні у матчі 13-го туру Української Прем'єр-ліги в Дніпрі стосунки з'ясували "Дніпро-1" і "Олександрія".

Гра завершилася з рахунком 1:0 на користь дніпрян.

Щоб визначитися найсильнішого, командам знадобилося майже 5 годин. Стартовий свисток у грі пролунав о 17:00. Потім поєдинок чотири рази переривався через повітряну тривогу, яка, часом, тривала понад годину, повідомляє sport.ua.

У підсумку, фінальний свисток у матчі пролунав за кілька хвилин до 22:00.

В історії УПЛ ще не було матчу (без урахування перенесень на інші дні), який тривав довше, ніж гра "Дніпро-1" – "Олександрія".