Одного з гравців футзального "Урагану" побили представники команди-суперниці

Прес-служба футзального клубу "Ураган" заявила про побиття свого гравця одним із тренерів "Сокола", а також колишнім спонсором хмельницького клубу.

"Сьогодні, 4 листопада, у місті Хмельницький проходила гра 9-го туру Vbet Екстра-ліги між командами "Сокіл" та "Ураган". У звʼязку з тривалою повітряною тривогою, матч був зупинений на 17 хвилині з рахунком 2-0 на користь івано-франківців. Рішення про відміну матчу та перенесення гри було прийнято делегатом АФУ за письмовою згодою представників клубів о 14 годині 55 хв.

Після виходу з роздягальні, на сходах спорткомплексу, один з гравців команди "Ураган" почув на свою адресу нецензурну лайку, яка продовжилась застосуванням фізичної сили з нанесенням тілесних ушкоджень. Ініціатором цього побиття був один з колишніх спонсорів команди "Сокіл". До побиття також долучився один з тренерів хмельничан, який в даний момент знаходився поруч. В масову бійку це не переросло завдяки усвідомленням гравцями "Урагану" наслідків необережних дій", - йдеться у заяві.

"Факт цих ганебних дій занесено в протокол матчу. Також в травмпункті було проведено обстеження гравця для визначення тілесних ушкоджень. Заява від гравця для притягнення до відповідальності винних була зареєстрована в одному з відділень поліції м.Хмельницький. Представники НФК "Ураган" готують всі необхідні документи в КДК УАФ.

Віримо, що буде прийняте справедливе рішення щодо унеможливлення повторень подібних інцидентів в майбутньому, адже таким вчинкам не місце в спорті та житті", - переконані в "Урагані".