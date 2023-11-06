На Запорізькому напрямку Росія вдарила «Іскандером» по скупченню бійців 128-ї бригади
На Запорізькому напрямку Росія вдарила «Іскандером» по скупченню бійців 128-ї бригади
Як поділити шкуру недобитого Януковича
Як поділити шкуру недобитого Януковича
Вербове море. Або що зараз відбувається на місці Каховського водосховища
Вербове море. Або що зараз відбувається на місці Каховського водосховища
На Львівщині місцевий житель побив нардепа Тищенка
На Львівщині місцевий житель побив нардепа Тищенка
В Одесі знову пролунали вибухи (оновлено)
В Одесі знову пролунали вибухи (оновлено)
Закиди Зеленського у сторону Генерала Залужного сигналізують про розкол в українському керівництві, – NYT
Закиди Зеленського у сторону Генерала Залужного сигналізують про розкол в українському керівництві, – NYT
“Богдана” в серії
“Богдана” в серії
В Офісі президента вважають, що Залужному не варто виносити на публіку те, що відбувається на фронті
В Офісі президента вважають, що Залужному не варто виносити на публіку те, що відбувається на фронті
Зеленський розповів, чи піде на другий президентський термін
Зеленський розповів, чи піде на другий президентський термін
ГоловнаСпорт

Одного з гравців футзального "Урагану" побили представники команди-суперниці

Тренер хмельницького "Сокола" особисто брав участь у бійці.

Одного з гравців футзального "Урагану" побили представники команди-суперниці
Фото: "Ураган"

Прес-служба футзального клубу "Ураган" заявила про побиття свого гравця одним із тренерів "Сокола", а також колишнім спонсором хмельницького клубу.

"Сьогодні, 4 листопада, у місті Хмельницький проходила гра 9-го туру Vbet Екстра-ліги між командами "Сокіл" та "Ураган". У звʼязку з тривалою повітряною тривогою, матч був зупинений на 17 хвилині з рахунком 2-0 на користь івано-франківців. Рішення про відміну матчу та перенесення гри було прийнято делегатом АФУ за письмовою згодою представників клубів о 14 годині 55 хв.

Після виходу з роздягальні, на сходах спорткомплексу, один з гравців команди "Ураган" почув на свою адресу нецензурну лайку, яка продовжилась застосуванням фізичної сили з нанесенням тілесних ушкоджень. Ініціатором цього побиття був один з колишніх спонсорів команди "Сокіл". До побиття також долучився один з тренерів хмельничан, який в даний момент знаходився поруч. В масову бійку це не переросло завдяки усвідомленням гравцями "Урагану" наслідків необережних дій", - йдеться у заяві.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

"Факт цих ганебних дій занесено в протокол матчу. Також в травмпункті було проведено обстеження гравця для визначення тілесних ушкоджень. Заява від гравця для притягнення до відповідальності винних була зареєстрована в одному з відділень поліції м.Хмельницький. Представники НФК "Ураган" готують всі необхідні документи в КДК УАФ.

 Віримо, що буде прийняте справедливе рішення щодо унеможливлення повторень подібних інцидентів в майбутньому, адже таким вчинкам не місце в спорті та житті", - переконані в "Урагані".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies